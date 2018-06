Em última reunião ordinária da diretoria atual Rotary entrega objetos de convênio ao Ibama

A noite era de despedida da diretoria atual do Rotary e de certa forma, de boas vindas aos novos diretores que assumirão os comandos do clube nos próximos 12 meses, assim foi a reunião ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 25. O Jornal O Diário acompanhou os trabalhos e registrou a “prestação de contas” realizadas por várias das pastas existentes no Rotary e uma constatação demonstra o sucesso da diretoria conduzida pelo rotariano Hamilton Felizardo, somente em projetos foram protocolados quase dois milhões, apenas com o Ministério Público do Trabalho, muitos dos quais já estão até liberados e já destinados às suas finalidades.

Silvio José Pereira, do escritório local do Ibama, esteve presente na sede do Rotary para receber em mãos três aparelhos de GPS e um notebook, “foi fruto de projetos com o Ministério Público do Trabalho. Nós iniciamos o ano rotário com muitos projetos junto ao MPT e graças a Deus colhemos muitos frutos”, afirmou Felizardo, explicando que ainda serão contempladas várias entidades, dentre elas o Corpo Bombeiros, AAMIGHOS (Amigos do Hospital Regional), CEEDA, Lar dos Idosos, dentre outras.

Quando ao Corpo de Bombeiros, segundo Felizardo, já estão liberados recursos (com processo de compra adiantado) de uma unidade de resgate (ambulância) equipada com equipamentos modernos de salvamento, para ser utilizado no município de Alta Floresta.

“Eu tenho que agradecer muito à Deus por esta ano rotário, foi uma experiência muito grande na minha vida, é diferente você ser só rotariano e presidente, a gente aprende muito”, agradeceu o presidente do Rotary, que será sucedido pelo empresário Jair de Carli em posse que será realizada no próximo dia 06 de julho.