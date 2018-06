Despedida de Marineia como Prefeita Interina é marcada por homenagem na Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão realizada nesta terça-feira 26, na Câmara Municipal, uma moção de congratulações foi entregue para a vice-prefeita Marineia Munhoz pelo trabalho prestado enquanto Prefeita Interina Municipal. A homenagem foi de autoria conjunta entre os vereadores Elói Crestani (PMDB) e Aparecida Sicuto (PSDB), sendo ela a líder na câmara da então Prefeita Marineia durante todo o mandato interino.

Em sua fala na tribuna, Cida agradeceu e parabenizou Marineia pelo trabalho desenvolvido em sua gestão, além disso, assentiu que a moção colaborou para mostrar a importância da parceria que deve-se existir entre os poderes executivo e legislativo, para que assim ocorra um bom andamento dos serviços oferecido a população. “Essa moção é pela competência que conduziu a nossa prefeitura, com muita capacidade, muita coerência e pelas suas atitudes como vice eu tinha certeza que você já sabia os caminhos e realmente você mostrou essa capacidade nesses 90 dias, então parabenizo você pelo seu trabalho”, disse Cida.

Durante a sessão, os vereadores comentaram sobre o período de mandato interino de Marineia que, como muitos disseram, não passou despercebido, sendo sua gestão marcada pela exoneração de alguns secretários municipais. “Não foi fácil, o município está em si ainda passando por um momento muito difícil, mas na medida do possível fiz o que eu pude e tudo o que eu fiz foi com carinho, pensando em prol ao nosso município”, disse Marineia em entrevista ao Jornal O Diário.

Sobre as metas apresentadas no início de sua gestão, Marineia disse que nem todas puderam ser cumpridas já que o tempo de 90 dias foi pouco para o seu mandato, mas foi importante para dar início em muitos trabalhos que terão continuidade com a gestão do Dr. Asiel “Na medida do possível fiz o que eu pude e meu tempo não terminou por aqui, vamos dar continuidade igual”, disse ela.

Sobre a moção recebida, ela mostrou-se feliz e agradeceu a todos os vereadores, já que sem os votos deles a moção não iria ser entregue. “Me sinto honrada pela atitude dos vereadores e fico muito feliz; me senti que fui capaz de dar continuidade aos trabalhos do Dr. Asiel e quero estar honrando com mais esse restante de mandato que nós teremos juntos”, concluiu ela.

O Prefeito Asiel Bezerra assumirá seu posto a partir do dia 02 de julho e as expectativas são de manter as ordens realizadas pela prefeita interina e também alavancar políticas públicas com mais eficiência, para assegurar as demandas voltadas a comunidade altaflorestense.