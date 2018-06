Preço dos combustíveis dispara; Alta Floresta tem a gasolina mais cara da região

Bruno Felipe / Da Reportagem

O preço dos combustíveis estão quase 30 % mais caros em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), entre os dias 10 a 16 deste mês. A pesquisa apontou que o preço médio da gasolina em Alta Floresta está sendo comercializado a R$ 5,02, sendo considerada a mais cara entre os sete municípios pesquisados pela agência.

Nesta segunda-feira 25, a reportagem do Jornal O Diário realizou uma pesquisa em todos os postos do município de Alta Floresta e constatamos que o valor mais alto da gasolina está a $5,10 e a mais barata está $4,96. O valor do etanol varia de $2,85 e $2,97, tendo uma variável de 5 a 10% em relação aos postos de combustíveis da região.

Conforme as mudanças de valores realizadas pela ANP, o preço médio do etanol teve reajuste considerável de 17% e o litro está sendo vendido a R$ 3,01. Em junho do ano passado, o consumidor pagava R$ 2,56, segundo dados da agência. O menor preço apurado pela pesquisa da ANP foi R$ 2,83 e o maior R$ 3,10. Somente em Alta Floresta, dos 11 postos pesquisados pela nossa equipe apenas um posto possui o valor do etanol acima de $3,00.

Em janeiro de 2016, o preço (médio) do litro da gasolina em Alta Floresta havia disparado cerca de 21%, mesmo assim, o valor não ultrapassava $5,00, sendo que em alguns postos o valor chegava entre R$ 4,04 e R$ 4,17.

Diante do cenário de aumento de preços de combustível nos postos, o Procon e o Ministério Público (MP) começaram a realizar fiscalização periódica nos pontos. As fiscalizações se intensificaram no mês passado quando a greve dos caminhoneiros afetou o serviço de entrega dos combustíveis e muitos proprietários de postos aproveitaram do momento para ganhar às custas dos consumidores. Neste período, o valor da gasolina ultrapassava os $5,00 na maioria dos postos.

Ademais, pesquisar ainda é a melhor solução para economizar, por conta disso, o ideal é sempre localizar o posto credenciado que esteja com o valor mais acessível.