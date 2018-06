População abraça a causa e evento ‘Rodando Pela Vida’ se torna marco em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no último domingo 24, o evento ‘Rodando Pela Vida’ que teve como objetivo alavancar o número de doadores de sangue em Alta Floresta e fomentar a importância de ser um doador. O evento foi organizado e idealizado pela Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) em parceria com os Moto Clubes Roda Presa e Insanos, além do Clube de Jipeiros de Alta Floresta. A programação teve início com uma passeata pelo centro da cidade e logo após, houve a concentração na ‘Praça do Avião’ onde foram realizadas diversas atividades.

Muitas pessoas compareceram no evento, seja para realizar a doação de sangue ou apenas para prestigiar a causa. Ana Carla de 22 anos compareceu na campanha e realizou a segunda doação de sangue de sua vida; para a reportagem do Jornal O Diário ela explicou que estava aguardando a realização do evento para fazer uma nova doação, já que isso servirá de incentivo para outras pessoas. “Foi muito bom saber que a gente pode ajudar o próximo com um simples ato”, disse ela.

Os doadores realizaram a doação de sangue nas salas disponibilizas pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, dentro da Praça da Cultura. Contudo, algumas tendas foram montadas do lado de fora onde os serviços de atendimento foram realizados.

Durante o evento, a população pode aferir a pressão arterial, medir o nível de glicemia no sangue, além de vários outros testes rápidos que foram disponibilizados e manuseados pelas enfermeiras da UCT de Alta Floresta. Além disso, foi realizado sorteios com a entrega de brindes especiais alusivos ao doador de sangue para os ganhadores.

A atração musical ficou por conta do coral da Igreja Presbiteriana. Houve também a apresentação dos automóveis que compõe os clubes de moto Roda Presa, Insanos e também dos Jipeiros de Alta Floresta, que com o ronco dos motores, chamaram a atenção dos transeuntes para a causa. Ademais, o evento contou com a participação expressiva da comunidade e vale salientar que a intensão dos organizadores é de realizar o evento todos os anos, contanto sempre com a ajuda da população.