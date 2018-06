Copa Ariosto da Riva: Alteração dos jogos e vitória do União Futsal marcam a competição

Diário Esportivo

No único jogo valido pela Copa Ariosto da Riva de Futsal na noite do último sábado (23) terminou com a vitória da equipe do União Futsal em cima da equipe dos Metralhas/Nova Bandeirantes por 3 á 2. Pelézinho foi o destaque da partida com 2 gols. Tiago Lopes marcou o outro gol. Para os Metralhas, Marcelo Rodrigues marcou os dois gols. Um jogo bastante disputado do começo ao fim.

Nos outros dois jogos realizados, validos pela Copa Helena da Riva, vitória da ASIP/MP´Sports de Sinop em cima de Monte Verde por 4 á 0 e empate entre Semec e Nova Canaã em 2 á 2.

Hoje tem!!!

A bola volta a rolar nessa 3ª feira (26) com os seguintes jogos:

19h15 – ASEP/Paranaita x CL Sports/B. Jóias/Agromotor (FF)

20h00 – ASEP/Paranaita x Mercado Nsa Aparecida (FM)

Rodada de quinta-feira (28) sofre alteração

Já a rodada de 5ª feira (28), estará sendo acontecendo na quarta (27) em virtude da utilização do Complexo Esportivo pela Igreja Testemunhas de Jeová, sendo os jogos mantidos na mesma ordem:

19h15 – Carlinda x Aço Norte (FF)

20h00 – Carlinda x Inter/DK (FM)