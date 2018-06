Prefeitura de Matupá continua investindo em infraestrutura nas Estradas Rurais

A Secretaria de Obras de Matupá deu início aos serviços de patrolamento, cascalhamento e reabertura das saídas de água nas estradas da Gleba Padovani. A patrulha de máquinas deverá executar os trabalhos na estrada principal até o Rio Peixotinho II e também abrangendo todas as linhas do assentamento rural até o dia 30 de junho.

O Prefeito Valtinho Miotto ao acompanhar as obras de manutenção informou a nossa reportagem que serão aplicados mais de R$ 2 milhões na substituição de pontes, pontilhões e bueiros de madeira por galerias e bueiros de concreto chegando assim a 100% de cobertura de infraestrutura perene (Permanente) de alvenaria.

O Prefeito Matupaense, Valtinho Miotto garantiu que no prazo de aproximadamente 10 dias estará liberando o trânsito na estrada aberta na E-60 que foi deslocada para o traçado original do INCRA-MT.

Nesta região a Secretaria de Obras está concluindo os trabalhos de abertura, alinhamento da estrada, corte da serra, patrolamento e cascalhamento, e já desenvolveu a 1ª etapa de construção de obras de arte, como galerias de aduelas e bueiros tubulares de concreto em substituição as antigas pontes e bueiros de madeira.

As obras estruturantes estão sendo executadas com recursos próprios da Prefeitura de Matupá e já está sendo desenvolvida dentro dos padrões técnicos de engenharia para que possa receber no futuro a tão almejada pavimentação asfáltica.

Valtinho Miotto anunciou outras cinco intervenções que acontecerão ainda este ano na Estrada E-60 sentido a Gleba Iriri através da construção de novas galerias de concreto.

A expectativa é de que a produção de grãos, além do transporte de gado de corte direcionado as indústrias frigoríficas, a produção de leite aos laticínios e o escoamento de hortifrutigranjeiros sejam feitos por esta nova via da Estrada E-60 que fará ligação direta a rodovia federal BR-163. (NotíciaVip)