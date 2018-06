Nova Monte Verde realizou 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef

O Fórum foi marcado a grande participação da população que debateu amplamente todos os detalhes dos 11 indicadores trabalhados.

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, através da Secretaria de Assistência Social e por intermédio do Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef, no dia 15 de Junho na Câmara Municipal.

Contando com a participação de 75 pe ssoas, entre autoridades, representantes de instituições e sociedade civil, o fórum proporcionou a oportunidade de um debate claro e aberto sobre as dificuldades que o município vem enfrentando, onde os participantes sugeriram ações para melhorar para melhorar os índices de qualidade de vida do município.

Os planos de Ações desenvolvido durante o Fórum devem ser implementados pela administração Pública ao longo dos 04 anos do ciclo do Selo Unicef, onde que para o município conseguir a certificação deve realizar o 2º Fórum Comunitário em 2020 para apresentar os resultados obtidos com o plano de ação.

Segundo a organização do Fórum, as expectativas foram amplamente atendidas, a grande participação da população que debateu amplamente todos os detalhes dos 11 indicadores trabalhados no evento foi um dos maiores incentivos para a equipe. (Assessoria)