CRAS de Novo Mundo realiza atividades com beneficiários do programa Bolsa Família

O Cras em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na tarde da última quarta-feira, (20/06), nas dependências do Pesque –Pague Big Peixe, uma roda de conversa interativa. A secretária da pasta, Fátima Neres presenciou e participou das atividades.

A psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social Vanice Marx juntamente com a enfermeira Luciane Almeida, realizaram atividades de psicoeducação para um grupo de mulheres beneficiárias do programa bolsa família.

A atividade faz parte do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que tem como objetivo acompanhar famílias em vulnerabilidade e risco social. A atividade teve como objetivo prevenir e promover a saúde da mulher e ainda proporcionar um momento de relaxamento através de técnicas terapêuticas.

Outras atividades são realizadas semanalmente neste programa, os temas são desenvolvidos conforme a necessidade de informações e orientações. Juntamente com o trabalho de psico orientação há as oficinas de pintura, crochê em barbante dentre outras

A primeira dama e secretaria de Assistência Social, Fatima Neres vem demostrando muita dedicação e carinho na execução dos serviços sociassistencias através dos serviços de proteção continuada como O PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), nestes programas são desenvolvidas atividades com o grupo da melhor idade e ainda a banda de percussão. “explicou Fatima Neres” (Assessoria)