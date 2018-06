Torne-se um doador: Evento ‘Rodando Pela Vida’ será realizado neste domingo 24

Bruno Felipe / Da Reportagem

A equipe da Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Alta Floresta realiza no próximo domingo 24, o evento “Rodando pela Vida” em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, e ao “Junho Vermelho”. A ação conta com a parceria do Moto Clube Roda Presa, Moto Clube Insanos e Clube de Jipeiros de Alta Floresta. “É uma ajuda, ajudar a arrecadar sangue; nosso grupo nós temos um suporte social e vamos estar ajudando no quer for preciso”, disse Miro Araújo, integrante do Moto Clube Insanos-Divisão AF, em entrevista ao Jornal O Diário.

A programação começa às 07:00h na Praça do Avião com passeata pelo centro da cidade. A organização também convida as pessoas que queiram fazer o percurso de bicicleta. Após a passeata, o evento segue na praça com doação de sangue, atrações musicais, praça de alimentação, verificação de pressão arterial e teste de glicemia com alunos da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secitec).

O objetivo da ação é divulgar o trabalho da unidade de coleta e transfusão e mobilizar a população quanto à importância de ser doador voluntário de sangue. Além da oportunidade de tornar-se doador durante o evento do dia 24 de junho, o voluntário pode procurar a UCT no Hospital Regional de Alta Floresta que fica localizado na Avenida Ariosto da Riva, centro da cidade.

A doação é um ato simples, mas o voluntário deve se adequar a alguns critérios determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde que visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue. A princípio, qualquer pessoa pode doar, basta levar um documento oficial com foto e órgão expedidor (RG ou documento oficial equivalente) e se apresentar em um dos postos de coleta.

Em entrevista ao Jornal O Diário, a enfermeira responsável pela UCT de Alta Floresta, Thais Tavares, disse que é necessário ao doador estar em boas condições de saúde, não estar gripado ou com outra infecção; ter entre 18 e 69 anos de idade; menores entre 16 e 17 anos de idade, também podem doar, mas somente com autorização do responsável legal e pesar mais de 55 quilos. Além disso, Thais ressaltou que usuários de Cannabis se faz necessário ficar apenas 12 horas em abstinência da erva para que a doação possa ser realizada. Já em casos de drogas lícitas como álcool e cigarro é necessário ao indivíduo ficar 24 horas sem usa-las. Ela frisou que usuários de drogas ilícitas injetáveis ficam inaptos pelo resto da vida. (Com Informações SES-MT)