TEAF promove oficina de Introdução à Iluminação Cênica nesta sexta e sábado

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF) irá promover nesta sexta e sábado (22 e 23 de junho) a oficina de Introdução à Iluminação Cênica, que será ministrada por Fernando Zílio. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, nesta oficina serão abordados temas referentes à luminosidade do ambiente teatral como a terminologia da iluminação cênica, cuidados com instalações elétricas, filtros, montagem e afiação de luz.

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas somente na internet pelo link http://bit.ly/oficinaluz. Zílio lembrou que as vagas são limitadas, por conta disso, as inscrições ficarão abertas até o final da tarde desta sexta-feira 22, ele ressaltou que ainda há vagas para os interessados.

A oficina integra as atividades do Ponto de Cultura Espaço Cultural TEAF e conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Ministério da Cultura.

A ministração ocorrerá no espaço do TEAF, localizado na Perimetral Rogerio Silva, Nº 3747, próximo à Rua do Araújo. No dia 22 a oficina ocorrerá das 18h00 às 22h00 e no dia 23 será das 14h00 até as 18h00. Para mais informações acesse o site do TEAF na internet através do link http://teatroexperimental.com.br.