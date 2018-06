Ataque animal deixa homem gravemente ferido em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um fato atípico marcou a manhã da última quarta-feira 20, em Alta Floresta. Conforme informações, um homem de 32 anos foi atacado pelo seu próprio animal, vindo a sofrer lesões graves. Em contato com a 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, o Tenente Reis confirmou a informação e ressaltou que a vítima acionou a guarnição do CB por volta das 8h45 da manhã, pois não teve condições de se deslocar ao hospital devido ao estado de saúde que se encontrava.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, a vítima teria ido fazer carinho na cadela da raça Chow-chow que está no cio, momento em que foi atacado pelo macho da mesma raça, vindo a ficar com graves ferimentos nas mãos, principalmente na mão direita.

Os Bombeiros chegaram até a residência da vítima e realizaram os procedimentos pré-hospitalar e posteriormente encaminharam-na ao Hospital Regional Albert Sabin, para os cuidados necessários. Informações de populares dão conta que a vítima, após o ataque, matou o animal a marteladas, mas nossa equipe não confirmou esta informação.