‘A arte dá o Tom’ Três bandas de rock promovem show no espaço TEAF neste sábado 23

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF) em parceria com o Coletivo Rock na Floresta irá promover no próximo sábado dia 23, o evento ‘A Arte dá o Tom’ que contará com a apresentação musical de três bandas de rock do município, são elas: Astronautas do Acaso, Dhelta 09 e Mid Lane. A entrada para o evento será um preço simbólico de 5 reais.

As bandas irão animar o público presente tocando o melhor do Rock and Roll, do Pop Rock e do Punk. Conforme o guitarrista da Banda Dhelta 09, Renan Nery, explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o TEAF sempre disponibiliza o local para todos os artistas de Alta Floresta promoverem os seus shows e a iniciativa chamou a atenção da banda a qual faz parte, por conta disso, o evento foi desenvolvido, marcado e já está sendo esperado por um grande público. “A gente espera a presença de todos, vai ser um evento de Rock and Roll destinado ao público altaflorestense”, disse Renan em entrevista ao Jornal O Diário.

O evento irá começar a partir das 21h00 com a apresentação da banda ‘Astronautas do Acaso’ e logo em seguida a animação ficará por conta da ‘Dhelta 09’ e encerrando a noite o show ficará por conta da banda ‘Mid Lane’. “Graças a Deus estamos fortalecendo mais a cena Rock and Roll e é importante não deixar o Rock morrer”, conclui o guitarrista.