Órgãos públicos e alguns serviços municipais terão ponto facultativo nesta sexta-feira 22

Bruno Felipe / Da Reportagem

Devido ao jogo da Seleção Brasileira contra a Costa Rica, pela Copa do Mundo da Rússia que acontecerá amanhã a partir das 08h00, alguns órgãos públicos municipais, além de estabelecimentos e serviços irão ter ponto facultativo. A Prefeitura Municipal por meio do decreto nº 183/2018, decidiu que todas as repartições públicas de Alta Floresta não funcionarão nesta sexta-feira.

Ao justificar a medida, a Prefeita interina Marineia Munhoz, por meio de nota postada no site da prefeitura, alegou a “necessidade de se estabelecer o planejamento dos trabalhos oferecidos, sem prejuízo dos interesses dos cidadãos”. O ponto facultativo não valerá para os serviços considerados essenciais, como os de saúde, por exemplo.

Considerando o decreto da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Ligia Piton, informou que todas as Unidades de Saúde atenderão em horário normal no período da tarde, ou seja, das 13 às 17 horas, no dia do jogo. Sendo que no período da manhã, estarão fechadas para o atendimento ao público as unidades ESF III Panorama, ESF V Cidade Alta, USF VII Rural, ESF VIII Boa Esperança, ESF XII Cidade Alta II, ESF XIII Ana Neri, ESF XIV Santa Barbara e UBS Primavera.

Funcionarão nos dois períodos (7 as 11 e das 13 às 17 horas), mesmo no horário do jogo do Brasil, as unidades ESF I Vila Nova, ESF II Cidade Bela, ESF IV Santa Rita de Cássia, ESF VI Boa Nova, USF IX Bom Jesus, ESF X São José Operário, USF XI Universitário, ESF XV Élida Rocha Borges e UBS Araras.

A medida é semelhante à adotada pelo governo estadual. Em decreto, o poder executivo de Mato Grosso estabeleceu um horário especial de funcionamento das 8h às 12h para os dias em que os jogos ocorrerem no período vespertino, como no dia 27, quando a seleção enfrenta a Sérvia. Já quando os jogos ocorrerem pela manhã, como é o caso do dia 22, o ponto valerá para o dia todo. Segundo o decreto estadual, caberão aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Além disso, o dia 22 de junho será ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso. Em contato com a Comarca de Alta Floresta, fomos informados que amanhã não ocorrerá atendimento por todo o dia, retornando com atendimento normal na segunda-feira 25. No dia 27 de junho (quarta-feira) o expediente ocorrerá das 8h às 12h, em virtude do jogo Brasil x Sérvia.

Já os grandes supermercados de Alta Floresta permanecerão com atendimento normal durante todo o dia nesta sexta-feira, além de algumas farmácias com atendimento 24horas, sendo que, algumas drogarias da região irão abrir logo após o término da partida. (Com informações Prefeitura Municipal)