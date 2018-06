COMEÇA HOJE: Organização adequa horário dos jogos das Copas Ariosto e Helena da Riva

Diário Esportivo

A edição 2018 das Copa Ariosto e Helena da Riva de Futsal que terá inicio nessa quinta-feira (21) teve o seu horário de inicio alterado em virtude da participação de várias equipes de outros municipios nas duas competições.

Com isso, a rodada, que iniciava as 19h15, terá seu inicio as 19h45 com tolerância de apenas 15 minutos para o primeiro jogo, não havendo mais tolerância para os demais jogos.

Essa semana, a organização divulgou a tabela dos jogos com os novos horários que acontecerão as 3ª , 5ª e sábados.

Confira os jogos dessa primeira semana.

Dia 21/06/18 – Quinta-feira

19h45 (FM) União Bate Bola x Kerber Gás

20h15 (FM) Clarion x Perfomance

Dia 23/06/18 – Sábado

19h45 (FF)- Semec x Nova Canaã

20h30 (FF)- ASIF/MP´Sports x Monte Verde

21h15 (FM)- União Futsal x Metralhas/N. Bandeirantes

Lembrando que ao todo, a competição distribuirá cerca de 12 mil reais em premiação.