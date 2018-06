Coleta do lixo seco será realizada a partir do dia 15 de julho, diz vereadora

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última sexta-feira 15, ocorreu uma audiência promovida pelo Ministério Público de Alta Floresta e contou com a participação de todas as entidades e repartições públicas que tem relação com o tema Meio Ambiente. Na ocasião, foi montado um plano inicial de ação com os presentes e estabelecido os prazos para que cada um retorne ao Ministério Público mostrando a ação a ser desenvolvida pela entidade. Tanto o Executivo Municipal quanto as demais instituições participantes fizeram compromisso com o MP em atuar em desfavor das queimadas, além de dar continuidade aos trabalhos da coleta de lixo. De acordo com a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB), que também participou da reunião, a Secretaria de Infraestrutura, por meio do secretário Elói de Almeida, está providenciando a reforma de um caminhão para realizar a coleta de lixo seco, pois atualmente a secretaria está fazendo apenas um paliativo nas coletas por falta de maquinário adequado.

Conforme a parlamentar explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a partir do dia 22 de junho o secretário Elói tem que fazer um cronograma com as datas estipuladas para a coleta e todos os dados respectivos e repassar semanalmente ao promotor do Ministério Público.

Segundo Cida, as expectativas são de começar os trabalhos definitivos a partir do dia 15 de julho, sendo que a equipe irá se deslocar nos setores de 15 em 15 dias para efetuar as coletas. “Lembrando que não é lixo seco um sofá velho ou essas coisas para pôr em frente de casa não, isso aí a pessoa não pode colocar, porque esse lixo aí a Secretaria pode até multar as pessoas”, frisou Cida em entrevista ao Jornal O Diário.