Sessão Ordinária é marcada por homenagens a coordenação da Casa Lar e ao Insanos M.C.

Bruno Felipe / Da Reportagem

A 18ª Sessão Ordinária do ano corrente da Câmara Municipal concedeu nesta terça-feira 19, duas Moção de Congratulações. Por meio da Moção Nº 021/2018, o vereador Elói Crestani (MDB) homenageou Ireni Fernandes da Costa pelos relevantes serviços prestados no Centro de Referência da Assistência Social (CREAS) e na Casa Lar. “Estou muito feliz pelo trabalho estar sendo reconhecido, porque não é uma coisa muito fácil”, disse Ireni em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Atualmente Ireni coordena a Casa Lar, juntamente com o apoio do Diretor Clodoaldo Adamczuk, realizando o trabalho de socialização e acompanhamento de adolescentes que se encontram em estado de vulnerabilidade em Alta Floresta. “Crianças que chegam desestruturadas, a gente tem que estar lá para apoiar e orientar, e esse é o nosso trabalho”, disse ela.

O vereador Marcos Menin (DEM) outorgou a Moção de Congratulações nº 022/2018 aos Insanos Moto Clube Brasil – Divisão Alta Floresta, pelo belíssimo trabalho realizado em ações beneficentes no município. “A gente fica muito feliz e estimula a continuar esse trabalho”, disse o jornalista e integrante do Insanos, Miro Araújo, em entrevista ao Jornal O Diário.

A divisão foi fundada em Alta Floresta em 2016 e o grupo é formado por amantes de motocicletas que presta assistência para as pessoas que necessitam. Algumas das ações promovidas pelo Moto Clube foram a construção de uma casa para um idoso que vivia precariamente no bairro Jardim Panorama, além da doação de alimentos e roupas, que é realizado mensalmente ao Lar dos Idosos “O sentimento que fica é o de irmandade, porque quando nós adentramos o Moto Clube ficou bem claro que o lema é ‘fazer o bem sem olhar a quem’, ou seja, um dos principais motivos dos Insanos M.C existir é a realização de trabalhos beneficentes, ações sociais e ajudar o próximo sem fins lucrativos”, disse um dos integrante, Djalma Ramires, em entrevista ao Jornal O Diário.