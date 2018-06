Projeto de Lei instituiu em Alta Floresta a Semana Municipal do Meio Ambiente

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi aprovado por unanimidade durante a Sessão Ordinária desta terça-feira 19, o Projeto de Lei Nº 015/2018 que instituiu em Alta Floresta a Semana Municipal do Meio Ambiente. O PL de autoria do vereador Mequiel Zacarias (PT) surgiu com o intuito de promover ações educativas e debates durante a semana que antecede o Dia do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho. Segundo o parlamentar, não havia nenhuma atividade alusiva a esta data no município, por conta disso a ideia da criação do Projeto se fez necessária.

Conforme o vereador explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a intensão da semana é para o município se organizar, entre os órgãos ligados a pauta, para que estejam discutindo anualmente uma temática de interesse, por exemplo a questão do tratamento adequado das águas. “A semana temática ela é muito importante nesse sentindo de trazer a discussão e de fazer a população se envolver com a pauta”, disse Mequiel.

Desde o mês de maio até o presente momento, diversas ações foram realizadas no município para alavancar os trabalhos da Diretoria Municipal de Meio Ambiente; Mequiel, que faz parte da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, explicou que houve durante esse período, a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (CONDEMA), que está em andamento, além da reestruturação do projeto ‘Adote Uma Nascente’, sendo que hoje a pretensão do parlamentar é tornar o projeto uma política pública.

A Semana Municipal do Meio Ambiente será comemorada em Alta Floresta a partir do ano que vem. Mequiel ressaltou que para dar tudo certo precisa-se ter uma articulação coletiva, com a participação de toda a sociedade, para que assim o evento seja de alcance e conhecimento de todos. No final deste ano, o trabalho do vereador será de convocar os envolvidos e indica-los a suas obrigatoriedades, para que cada um fique responsável por uma determina atividade.