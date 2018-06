Alta Floresta contará com Brigada Municipal de Combate a Incêndio a partir de Julho

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na última sexta-feira 15, uma audiência entre as Secretarias de Administração, Desenvolvimento e Educação, além de órgãos competentes na área do Meio Ambiente como Ibama e Sema para definir os tópicos essenciais para dar início aos trabalhos da Brigada Municipal de Combate a Incêndios. De acordo com o Tenente Reis, da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, os transmitis legais foram definidos e conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, as expectativas são de começar as atividades da Brigada a partir do dia 02 de julho.

A Brigada será constituída de 09 brigadistas e segundo o Tenente, foi promovido um acordo entre a prefeitura para estar realizando a seleção entre os atiradores do Tiro de Guerra 09-001. Para ele, os atiradores já conhecem a parte do militarismo e permitirá a cooperação no trabalho de combate às chamas. Além disso, serão escolhidos alguns funcionários da Prefeitura Municipal que já trabalharam na brigada em anos anteriores. “Vão estar rodando junto com as nossas guarnições para estarem fazendo o combate dentro de Alta Floresta”, disse o Tenente em entrevista ao Jornal O Diário.

Reis informou que a capacitação dos brigadistas acontecerá na semana que vem do dia 26 a 28 de junho. Será realizada uma capacitação padrão de acordo com as normas do Batalhão de Emergências Ambientais com sede na capital Cuiabá e contará com 20 horas aulas e formação na área de atendimento pré-hospitalar, técnicas de combate a incêndio florestais, linha fria, linha quente, além de técnicas de propagação de incêndio.