Marido é morto em casa e mulher é achada morta em pasto de sítio a 150 metros da residência em MT

Um casal foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira (15) em um sítio na zona rural de Carlinda. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Maria José Lessa Cerqueira, de 55 anos, e Neuzael Caldeira Cerqueira, de 64 anos. Os dois tinham marcas de tiro pelo corpo.

Até a manhã do último sábado (16) nenhuma pessoa havia sido presa ou a motivação esclarecida pela polícia.

O crime foi descoberto depois que um dos filhos das vítimas estranhou o sumiço do casal. O filho, que mora em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, ligou para um vizinho dizendo que não conseguia contato com os pais desde quinta-feira (14).

Essa pessoa, então, foi até a propriedade do casal. As porteiras estavam abertas e as luzes da casa apagadas, também com a porta aberta.

O corpo de Neuzael estava na área externa da casa com marcas de tiro. A testemunha chamou a Polícia Militar, que começou a procurar pela segunda vítima. No entanto, naquele momento, ela não foi encontrada.

Os policiais civis e peritos da cidade também foram comunicados do crime e foram até a propriedade.

Algumas cápsulas foram localizadas no sítio. Depois de algumas horas moradores informaram que encontraram a segunda vítima, também morta a tiros. Maria José estava a 150 metros da casa em uma área de pastagem.

Os vizinhos disseram que ouviram disparos, mas não viram nenhum suspeito. Outro filho do casal procurou a polícia e disse que foram levados alguns pertences da residência, como uma espingarda do pai e uma bolsa da mãe dele.