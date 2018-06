Homem desaparece na região do Rio Teles Pires; Bombeiros intensificam buscas

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu na tarde do último domingo 17, um chamado onde o solicitante relatou que um homem de aproximadamente 43 anos desapareceu em meio as águas do Rio Teles Pires, por volta das 12h00 do mesmo dia. Conforme informações, os amigos sentiram falta da vítima e acionaram a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros para providenciar as buscas. De acordo com as informações, os amigos não sabem ao certo se o homem desapareceu exatamente nas águas ou na mata que existe em volta na região.

Em conversa extraoficial com o Tenente Reis, da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, ele salientou que as buscas foram iniciadas ainda no início da tarde deste domingo 17, e prosseguiu durante toda a segunda-feira 18, mas sem novidades sobre o caso. A identidade da vítima não foi revelada. Segundo o Tenente, duas equipes estão atuando na região em busca da vítima e os trabalhos devem permanecer durante toda a semana.