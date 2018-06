História de vida: Campeão Mundial Zé Eskiva ministra palestras em escolas de Alta Floresta contanto sua trajetória no esporte

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Campeão Mundial José Vaz Neto, popularmente e artisticamente conhecido como ‘Zé Eskiva’, ministrou na última semana algumas palestras nas escolas estaduais Jayme Verissimo de Campos Jr. e Vitória Furnali da Riva. Eskiva sempre gostou de trabalhar com crianças e adolescentes e a ideia de palestrar surgiu após o campeão ganhar o primeiro Campeonato Mundial de Kickboxing em 2016.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, ele salientou que as palestras são um meio de ajudar a nova geração, com intuito de motiva-los a se tornarem também grandes campeões em suas respectivas áreas de atuação. “Quando eu era novo não tinha quem me motivava, eu dependia de mim mesmo; então como hoje eu tenho orgulho do que conquistei eu quero incentivar a todos conquistar os seus sonhos”, disse Eskiva em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele conta em suas palestras a sua trajetória de vida, desde as suas batalhas para chegar aos locais de campeonato de luta, quando apenas sonhava em se tornar um grande lutador, até os dias atuais como um campeão nato. Dentre as conquistas dele destacam-se as de níveis mundiais sendo 7 medalhas de ouros, 3 medalhas de prata e 2 de bronze.

As expectativas são de ministrar as palestras em todas as escolas do município de Alta Floresta, tanto as estaduais como as municipais. Eskiva ressaltou que já havia ministrado uma palestra em 2016 para os alunos da Escola Benjamim de Pádua e também aos alunos do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) e também, para os alunos das instituições de ensino da cidade de Sinop. “Muitas vezes ficamos desacreditado e quando temos algo como hoje eu tenho como exemplo as minhas conquistas, então acaba motivando as pessoas a irem em busca do que elas querem”, disse ele.

Zé Eskiva embarcará no mês de agosto para competir em mais um campeonato, desta vez na Bolívia. Atualmente ele está buscando a realização de um campeonato de MMA na cidade de Alta Floresta e a intensão dele é trazer os campeões mundiais Minotauro e Minotouro para participar e prestigiar o evento.