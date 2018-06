Duas casas em locais e horários diferentes são consumidas por incêndio

Bruno Felipe / Da Reportagem

Dois incêndios de grandes proporções foram registrados pela 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta neste último sábado 16. Eram por volta das 23h00 quando uma residência de madeira localizada na Av. Amazonas, bairro Cidade Alta, foi tomada pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato para atender a ocorrência e controlar as chamas que se espalharam rapidamente. Duas equipes de combate às chamas foram descoladas até a residência e os trabalhos de contenção do fogo foram realizados. De acordo com o Tenente Reis, que fez parte dos trabalhos de controle do fogo, o princípio do incêndio pode ter iniciado na área da casa e se espalhado pelo interior dos demais cômodos. Segundo ele vários móveis foram destruídos como geladeira, mesa, cama, armário e demais eletroeletrônicos. No momento do incêndio não havia ninguém dentro da residência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o primeiro incêndio ocorreu por volta das 20h00 no bairro Industrial. Conforme o Tenente Reis explicou para a reportagem do Jornal O Diário, os próprios populares daquela redondeza acionaram a unidade, uma vez que não havia ninguém no imóvel. Ao chegarem ao local, boa parte da residência (também de madeira) já havia sido consumida pelo fogo, sendo que a maioria dos móveis também foram destruídos. “O que nós fazemos são as linhas de segurança para que o fogo não se alastre para outras residências e para proteger aqueles locais que ainda não vieram a pegar fogo”, explicou o Tenente.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, atualmente a família moradora de uma das residências destruída, passa por necessidades e não tem como arcar com as despesas do ocorrido, por conta disso, a ‘Instituição Doar-se’ publicou em sua página na internet um pedido de ajuda para que a população altaflorestense possa colaborar com a família, doando desde roupas e utensílios, até produtos de higiene. Quem puder fazer a doação a família está atualmente vivendo na casa de um parente, localizada na Rua Oriente no Setor Industrial, número 18 ou para mais informações ligue no telefone da Instituição através do número 66 9 8424 5097.

Segundo o Tenente Reis, a possível causas dos dois incêndios pode ter sido por conta de um curto circuito nas afiações.