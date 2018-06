Sorteio da rifa em prol aos atiradores do Tiro de Guerra foi realizada na última sexta-feira

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na manhã da última sexta-feira 15, o sorteio da rifa promovida pelo Tiro de Guerra 09-001 em prol aos atiradores que compõe a 25ª Turma do ano de 2018. O evento ocorreu na Junta de Serviço Militar, localizada na Rua T2 – Setor A e a ocasião, contou com a presença dos vereadores Charles Miranda e Mequiel Zacarias, representando a Câmara Municipal, do Sargento Pedrosa, além do Subtenente Luis Fábio e também parte dos atiradores.

O sorteio ocorreu por volta das 08h00 e o grande sortudo foi ‘Silvester’ morador do grande centro de Alta Floresta que levará para casa uma novilha. O contato com o premiado foi feito de imediato, sendo que o mesmo mal acreditou que havia ganhado o prêmio no momento da ligação. “Nosso sentimento é de realização”, disse o Subtenente em entrevista ao Jornal O Diário.

Foram vendidas cerca de 1.500 rifas e o montante arrecadado chegou a aproximadamente R$15.000. Deste valor, de acordo com o Subtenente, parte será destinada para a confecção das medalhas de honra que serão entregues aos atiradores em suas formaturas, realizadas no mês de agosto deste ano, e outro montante será destinado a realização de uma viagem programada para a Serra do Cachimbo, além disso, uma parcela será administrada para os próprios atiradores afim de custear necessidades especificas como transporte e alimentação. “Compra de sexta básica, auxilio num combustível, uma melhora no próprio TG em alguns quesitos que eles mesmos nos solicita; a ideia nossa é sempre ajudar”, assentiu Fábio.

A entrega da premiação deverá ser realizada em breve e a reportagem do Jornal O Diário acompanhará o momento esperado tanto pelo ganhador quanto pelas autoridades do T.G. de Alta Floresta.