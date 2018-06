Motociclista fica ferido em acidente com carro na MT-208

Um homem de 55 anos ficou ferido após acidente no trevo de entroncamento da MT-208 com a perimetral Rogério Silva na tarde de ontem (14). O homem conduzia uma moto Biz na rodovia, quando foi colhido por um veículo que saía da perimetral.

Com o impacto a moto ficou enroscada embaixo do veículo, o motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional com fratura na perna direita.

O condutor do veículo Fiesta relatou à polícia que seguia na perimetral, sendo de outra cidade, acreditou que quem seguia na rodovia sentido Carlinda/Paranaíta, no caso do motociclista, deveria fazer o contorno no trevo, por este motivo não conseguiu evitar o choque. (Nativa News)