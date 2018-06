Final de semana de jogos pela Copa 50tinha do Araras

Diário Esportivo

Teve inicio no último sabado (9) a 2ª edição da Copa 50tinha do Araras de Futebol Suíço. Depois de uma rápida cerimônia de abertura que contou com a presença da prefeita de Alta Floresta Marinéia Munhoz, a bola rolou para 4 jogos onde apenas 1 empate foi registrado.

No campo da Associação do Fórum a equipe da Brilho Jóias/Carlinhos Parafusos/Dinabrás venceu a Agromotor/Kinfuku por 2 á 1 com gols da dupla carlindense Edson Constantino e Nei. O gol da Agromotor/Kinfuku foi marcado pelo atleta Beto Capixaba. No outro jogo, a Frioeste/Operário venceu a Unigran/M. Moreira por 2 á 0.

No campo da Associação do Araras o Santa Maria venceu a Teca Madeira/Recuperalto por 1 á 0. O único empate registrado na rodada foi entre as equipes do Independente/B. Jóias e Araras/Ello/D. Paulinho, 1 á 1.

Final de semana tem mais!!!

A bola volta a rolar no sábado (16) com os todos os jogos no campo da Associação do Araras. Confira os confrontos e os campos:

15h00 – Unigran/M. Moreira x B. Jóias/C. Parafusos/Dinabrás (1)

15h00 – DK/Favorito/B. Jóias x Independente/B. Jóias (2)

16h00 – Araras/Ello/D. Paulinho x Teca Madeiras/Recuperalto (1)

16h00 – Agromotor/Kinfuku x Frioeste/Operário

A equipe do Santa Maria/Ultrapopular folga na rodada.