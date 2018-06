Sorteio da rifa promovida pelo Tiro de Guerra será realizada nesta sexta-feira 15

Bruno Felipe / Da reportagem

Será realizado nesta sexta-feira 15, as 08h00, o sorteio da rifa promovida pela 25ª turma de instrução do Tiro de Guerra de Alta Floresta. A rifa terá como premiação uma novilha que foi doada por um dos atiradores.

A realização da rifa deu-se a partir da aquisição de recurso extra para atender à necessidade de alguns atiradores nos quesitos de alimentação e transporte. Além disso, o montante arrecadado será destinado também para a confecção das medalhas de honra que serão entregues na formatura dos atiradores que ocorrerá no mês de agosto. “A gente sabe das dificuldades que o atirador, muitos trabalham outros não trabalham, tem uma condição mais humilde, e a rifa foi para custear essas benesses para o atirador sem que saísse diretamente do bolso dele”, explicou o Subtenente Luis Fábio em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com o subtenente, essa é a segunda rifa promovida pelo T.G. sendo que a primeira possibilitou a compra de várias camisetas que hoje são usadas pelos atiradores. O sorteio ocorrerá nas dependências da Junta de Serviço Militar, localizada na Rua T2 – Setor A e contará com a presença de autoridades municipais, além da presença dos 100 atiradores que compõe a 25ª Turma do Tiro de Guerra. “Pode comparecer, quem comprou sua rifa e botou fé pode vim que o sorteio será realizado”, disse Fábio ressaltando que caso o sortudo não possa buscar o prêmio, os atiradores entregarão a novilha diretamente na residência do ganhador.