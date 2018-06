Lar dos Idosos recebe alimentos da campanha ‘Mão Amiga’, mas entidade ainda necessita de doações

Bruno Felipe

Foi realizado no último final de semana a 20ª edição da campanha ‘Mão Amiga’ e neste ano, toneladas de alimentos foram arrecadados sendo todos entregues no mesmo dia para as entidades beneficentes de Alta Floresta.

O Lar dos Idosos ‘Pedro Sierra Sanches’ foi uma das entidades que receberam as doações da campanha idealizada pelo Rotary Club. De acordo com a responsável interinamente pelo lar, Simone de Almeida Dias, o montante arrecadado foi entregue no sábado e segundo ela, foi o suficiente para suprir as necessidades que a entidade precisava no momento, mas ela assentiu que necessita periodicamente de mais doações. Ela explicou que os idosos atendidos pela instituição realizam 5 refeições ao dia, por conta disso, as doações serão sempre bem-vinda já que todos os dias os produtos são consumidos.

Atualmente existem 39 idosos atendidos pela instituição e todos eles recebem atendimento médico semanalmente, além de acompanhamento psicossocial através dos órgãos municipais como o Cras e Creas. Simone explicou para a reportagem do Jornal O Diário, que muitos dos idosos chegam até o lar através de familiares que não possuem condições de mantê-lo, então a situação é encaminhada a um assistente social e posteriormente o idoso é acolhido pela entidade.

Para se manter, o lar recebe doação de clubes sociais e empresas privadas do município como alguns mercados, além da própria sociedade civil que desloca até a entidade para realizar a doação. Simone ressaltou que atualmente o lar necessita de produtos como carne, leite, óleo e café. “Nunca chegou a faltar comida para os idosos, sempre tem, porque se não tem aqui a gente acaba comprando; porque não podemos deixar faltar os alimentos deles, porque eles já têm esse costume”, informou Simone em entrevista ao Jornal O Diário.

Atualmente 14 funcionários trabalham no lar, dentre cozinheiras, cuidadores e técnicos de enfermagem; além disso, a presença de 16 câmeras de monitoramento garante a segurança tanto dos idosos quanto dos funcionários durante 24 horas por dia. Para quem deseja realizar alguma doação se faz necessário se deslocar até o lar, localizado na Av. Romoaldo Aloiso B. Junior, 1150 – Setor G, ou para mais informações ligar no telefone da instituição através do número 3521-8757.