Campanha ‘Maio Amarelo’ tem balanço positivo em Alta Floresta, diz secretário

Bruno Felipe / Da Reportagem

De 01 a 31 de maio deste ano, foi realizada em todo o estado do Mato Grosso a campanha ‘Maio Amarelo’ que teve como tema “Nós Somos o Trânsito”. A campanha é idealizada pelo Detran e em Alta Floresta o órgão realizou atividades de fiscalização e conscientização no trânsito com a parceria da 20ª Ciretran e Secretaria de Trânsito, proporcionando uma maior abrangência sobre os devidos cuidados que os condutores precisam tomar no trânsito altaflorestense. “Nós tivemos um recebimento satisfatório da sociedade, os condutores nos receberam muito bem, inclusive parando e fazendo perguntas”, disse o Secretário de Trânsito Messias Araújo, em entrevista ao Jornal O Diário.

Neste ano, o objetivo do tema escolhido foi o envolvimento direto da sociedade nas ações e propôs uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Além disso, tratou do estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro. Dados apontam que 90% dos acidentes têm como fator preponderante as falhas humanas como: imperícia, imprudência e desatenção.

De acordo com o secretário Messias, nas abordagens realizadas no município muitos condutores acataram as orientações dos agentes, além disso, indagaram sobre os cuidados e deveres a serem tomados no trânsito, fortalecendo a preocupação que a própria secretaria possui: a preservação da vida humana. “Eu classifico isso aí como um avanço para o nosso trânsito; a gente vê que as pessoas estão absorvendo a necessidade de ter um trânsito com qualidade”, disse ele.

Messias ressaltou que as abordagens de orientação serão realizadas também no decorrer do ano, com a realização de blitzes e mutirões informativos, tendo como principal fiscalizador os Agentes de Trânsitos “A gente sempre está na rua, se possível a gente faz a orientação e identifica se a pessoa está desorientada e desconhecedor, para estar dando orientação aos nossos usuários do trânsito”, concluiu ele.