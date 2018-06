Arsenalcool é campeão do torneio da Unemat

Diário Esportivo

Depois de 3 dias de bola rolando e de muita festa, a equipe do Arsenalcool foi o grande campeão do XX Torneio de Futsal da Unemat. Uma vitória com gostinho de revanche, já que na edição anterior, em 2017, a equipe perdeu a disputa final justamente para o mesmo adversário, tambem, nas cobranças de penalidades, após um empate em 1 á 1 no tempo normal de jogo. Nos penaltys os Mercenários venceram por 3 á 2.

Dessa vez, após um empate em 3 á 3 no tempo normal de jogo, a equipe do Arsenalcool venceu por 2 á 0 e comemorou muito o título em virtude das dificuldades que a equipe passou em alguns jogos.

Na disputa pela 3ª colocação, mais uma vez, a equipe do Manchester Whisk ficou com a posição ao vencer o Batalhão Du Lebei por 3 á 1.

Ao todo, a competição contou com 15 equipes participantes e teve 29 jogos realizados com 68 gols marcados.

Além da competição de futsal, a organização promoveu sorteio de brindes para os torcedores que estavam presentes. Para isso, foram distribuidos senhas e a cada intervalo, um brinde era sorteado.

Essa foi a vigésima edição da competição que marcou os 40 anos da Unemat onde nenhum incidente maior foi registrado, graças a disciplina dos acadêmicos.

Confira a classificação final da competição e os destaques:

Campeão – Arsenalcool; Vice-Campeão – Mercenários; 3º Lugar – Manchester Whisk; 4º Lugar – Batalhão Du Lebei; Goleiro Destaque – Bruno Nunes e Artilheiro – Tainã (Manchester Whisk)

O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes do municipio.