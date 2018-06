Poste de iluminação pública fica inclinado no meio da pista após ser atingido por caminhão; motorista foragiu do local

Bruno Felipe

Da Reportagem

No início da tarde desta terça-feira 12, um caminhão bateu em um poste de iluminação pública, na parte asfaltada da Rua Dom João VI, no bairro Jardim Imperial, deixando o poste inclinado próximo a pista. De acordo com informações repassadas por moradores daquela localidade, o caminhão de grande porte bateu frontalmente com o poste e o motorista evadiu-se do local logo em seguida.

Nossa reportagem se descolocou até o local, momentos depois do acidente e constatamos que os fios pendurados ainda possuíam energia circulante. Os moradores desligaram os padrões de energia de suas residências por conta própria, para evitar um possível curto circuito. Os fios quase se aproximavam da rua que precisou ser parcialmente interditada.

A equipe técnica da Energisa chegou ao local por volta das 14h00 para realizar os serviços devidos. No final da tarde de ontem, o poste foi reerguido e os serviços normalizados, sendo que nenhum morador das redondezas sofreu pela falta de energia elétrica. Já o caminhão, até o fechamento desta edição não havia quaisquer informações do seu destino.