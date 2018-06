Novo caso de influenza é confirmado em Tangará da Serra, diz prefeitura

Um novo caso de influenza em Tangará da Serra, foi confirmado, nesta sexta-feira (8) pela prefeitura. De acordo com o órgão, um paciente – que não teve a identidade divulgada, apresentou sintomas da doença e evoluiu para a cura. Outro caso já havia sido confirmado no município. Segundo a prefeitura, até agora 13 casos suspeitos haviam sido registrados no município.

Os resultados dos exames de cinco desses casos já foram concluídos. Entre eles, uma morte foi confirmada por influenza B. No outro caso, um paciente teve sintomas de influenza A e foi transferido para Cuiabá.”Nesse caso, o paciente evoluiu para cura. Ele ficou muito grave e chegou a ser transferido, mas hoje ele já está em casa”, contou a representante da Vigilância Epidemiológica Juliana Herrero.

Morte por influenza

Em março, uma paciente morreu vítima do vírus da influenza. A mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade no dia 7 de abril reclamando de fortes dores no peito e tosse.

Segundo a prefeitura, o quadro clínico piorou rapidamente e ela foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, onde morreu, na madrugada do dia seguinte.