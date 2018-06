Dr. Asiel irá reassumir seu mandato no início do próximo mês

Bruno Felipe

Da Reportagem

O vereador Dr. Charles Miranda Medeiros (PSD) confirmou durante seu pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira 12, da Câmara Municipal, que o prefeito afastado Dr. Asiel Bezerra (MDB) irá reassumir o mandato no dia 2 de julho. Conforme o vereador explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a confirmação foi realizada pelo próprio prefeito em uma reunião com o vereador realizada na manhã desta terça-feira. “Ele vai trabalhar agora com um novo projeto de gestão e com certeza Alta Floresta voltará a brilhar, já está brilhando, mas vai brilhar cada vez mais”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com Charles, o prefeito se recuperou mais de 90% das complicações de saúde que provocaram a licença do cargo e vai reassumir o mandato com novas ideias, além de um novo projeto de gestão, mas mantendo as decisões tomadas pela prefeita em exercício Marinéia da Silva Munhoz, inclusive as exonerações. “Está muito bem fisicamente, muito melhor emocionalmente e mais fortalecido espiritualmente, é o que um homem precisa para dar continuidade aos seus projetos de vida”, disse ele em seu pronunciamento na tribuna.

Charles ressaltou que o prefeito vai trabalhar dentro das prerrogativas do Tribunal de Conta do Estado (TCE), prestando serviços com eficiência, eficácia e redução de custos. “Estamos esperançosos para dar todo apoio que ele precisa porque a nossa função é trabalhar pelo bem social. Então, o Dr. Asiel retorna para concluir o seu segundo mandato”, confirmou ele.