Copa Sesc Sub/17 – Rodada marcada por vitórias do Mundo Novo e União Bate Bola

Diário Esportivo

A terceira rodada da Copa Sesc de Futsal Sub/17 realizada na ultima segunda-feira (11) foi marcada pelas vitórias das equipes do Mundo Novo e do União Bate Bola. Uma rodada com 6 gols nos dois jogos, média de 4 por partida.

Abrindo a rodada o Mundo Novo venceu o Tabajara por 3 á 0 com gols de Adrian Sampaio, Lucas e Hernandes.

Fechando a rodada, a equipe da Semel, base da seleção estudantil de Alta Floresta, perdeu por 3 á 2 para o União Bate Bola com destaque para o jovem João Vitor, o Dom, autor de 2 gols na vitória da equipe.

Essa é a segunda vitória da equipe do União Bate Bola, que fecha sua participação na competição contra o Tabajara na próxima 2ª feira (18), ultima rodada da fase classificatória.

Mas, essa semana a bola volta a rolar para mais duas rodadas, na quarta (13) e sexta (15. Confira os confrontos:

4ª feira (13)

19h15 – Juvenil x Mercado Nsa Aparecida

20h00 – Carlinda B x Carlinda A

6ª feira (15)

19h15 – Carlinda A x Mercado Nsa Aparecida (B)

20h00 – Juvenil FP x Carlinda B