Câmara Municipal quer esclarecimentos da Energisa sobre aumento abusivo nas faturas

Bruno Felipe

Da reportagem

O aumento da fatura de energia foi debatido durante a sessão ordinária da Câmara Municipal da terça-feira (05/05). Por conta disso, a presidência da Casa de Leis enviou na sexta-feira (08/05) um ofício convidando a Energisa (concessionaria responsável pela distribuição de energia elétrica em Mato Grosso), e o Procon (órgão de defesa dos direitos do consumidor) para uma reunião na manhã da última segunda-feira (11), com o objetivo de obter da empresa de energia uma explicação sobre o aumento dos valores das faturas de energia, no entanto, somente os representantes do Procon compareceram.

Para a reportagem do Jornal O Diário, o vereador Mequiel Zacarias (PT) informou que a Energisa não justificou a ausência. Segundo ele, a reunião contou apenas com a presença dos parlamentares, do coordenador do Procon Celço Ferreira dos Santos, e da advogada Érica Iocca. Antes da reunião várias pessoas procuraram a Câmara Municipal para apresentar cópias das contas de energia comprovando o aumento descompensado de uma fatura para outra. “Da parte do Procon, eles pontuaram que a demanda recebida é aparentemente menor do que a real, que as pessoas reclamam nas redes sociais, reclamam para as outras pessoas, reclamam para nós vereadores, mas não formalizam a reclamação e isso gera, do ponto de vista de cobrança do Procon, um problema porque a demanda existente é menor do que a real”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

O Procon informou na reunião que o órgão tem recebido em média 15 reclamações por mês, muito pouco em relação à demanda que surgiu na última semana. 80% dos casos a empresa de energia resolve o problema corrigindo o valor da fatura.

Em seu pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira (12), o vereador Luiz Carlos de Queiroz (MDB) solicitou que a Câmara Municipal convoque, por meio de um requerimento aprovado e assinado por todos os vereadores, o responsável pela Energisa para prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo sobre o aumento do preço da energia.

Luiz Carlos lembrou que durante a reunião administrativa foram apresentadas várias situações comprovando o aumento descompensado da energia que está lesando muitos consumidores. “Ficou comprovado através do Procon que a nossa população está sendo lesada com o auto preço da energia elétrica, estamos pagando energia mais cara e de forma irregular, então, queremos providencias o mais rápido possível”, cobrou ele durante seu pronunciamento na tribuna.