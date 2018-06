Prefeita Néia Munhoz prestigia abertura da Copa 50tinha

Diário Esportivo

A Prefeita Néia Munhoz esteve prestigiando a abertura da 2ª Copa 50tinha do Araras na tarde desse sábado (9) na Associação Comunitária do Jardim Araras. Ela esteve acompanhada da sua lider na Câmara Municipal, a Vereadora Cida Sicuto (PSDB) e da presidente da Associação Araras Eliane Malacarne.

Uma bela cerimônia de abertura, que contou com a apresentação de quase todas as equipes participantes que perfilaram dentro do campo para o publico presente. Logo após, foi entoado o Hino Nacional Brasileiro e uma queima de fogos que marcou a abertura oficial do evento.

Após isso, a prefeita Néia Munhoz fez seu pronunciamento e parabenizou a Associação Araras pela bela abertura da 2ª edição da Copa 50tinha, e também, a todos as equipes que estão participando da competição. Já a lider tucana agradeceu o convite para estar presente e desejou a todos uma boa competição.

A presidente do Bairro Eliane Malacarne, parabenizou a toda diretoria da Associação pelo empenho e agradeceu as equipes que irão abrilhantar essa 2ª edição da competição.

Após a abertura, a bola rolou para os quatro jogos de abertura.

A 2ª edição da Copa 50tinha de Futebol Suíço conta com a participação de 9 equipes.