Construção do primeiro “Arranha Céus” de Alta Floresta foi iniciada

Bruno Felipe

Da reportagem

Foram iniciadas as obras para a construção do primeiro “arranha céus” de Alta Floresta e quem confirmou a informação foi o idealizador e sócio majoritário Abdo Alhaquim Assaf. Com garantia de lazer, segurança, conforto e privacidade, o condomínio residencial ‘Alta Ville’ contará com 14 andares, com 48 apartamentos de 183 m² e 4 suítes duplex na cobertura.

De acordo com Abdo, a construção só foi possível graças a modificativa da Lei 026 de 1983 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano, onde instituía a presença de prédios de apenas 3 andares no município. A lei foi revogada pelo vereador Charles Miranda, que na época apresentou o projeto de Lei 012/2014, modificando o inciso 5º do artigo 6º da Lei em questão, ampliando para 20 andares o limite para as edificações em solo altaflorestense. “Porque Alta Floresta não é mais fim de linha, nós estamos no topo, nós temos hoje a segunda maior pista de aeroporto do estado, temos a agroindústria “pipocando” vindo com força total, somos um polo educacional, então quer dizer que é um polo que tem tudo para oferecer não só a quem mora aqui como aos municípios vizinhos”, disse Charles ao Jornal O Diário.

A parceria entre o empreendedor Abdo, o engenheiro Maurício da Silveira e o empresário Milton Casari, possibilitou que o projeto pudesse ser apresentado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não havia autorizado a construção, devido ao projeto estar próximo ao Aeroporto Municipal, podendo atrapalhar voos. Por conta disso, ficou definido a construção de apenas 14 andares, mesmo assim permitindo que o prédio seja o maior já construído no município. “Com benefícios que não teremos em região nenhuma, com lago com peixes, uma parte da floresta amazônica totalmente preservada dentro do quintal de casa, então o projeto buscou aliar essa arquitetura junto com o urbanismo do que tem de mais moderno e integrar a natureza da região”, disse Maurício em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com Abdo, quase metade dos apartamentos já estão reservados para venda. O prazo para entrega será em até 3 anos, mas ele ressaltou que a ideia da construtora é de entregar no prazo máximo de 30 meses. “Vai ser um empreendimento de alto padrão, com muito luxo, lazer, segurança e eu convido a todos que tiver interesse vim pelo menos conhecer o projeto aqui no plantão, pois ficou muito bonito”, disse o empreendedor em entrevista ao Jornal O Diário. Para quem deseja conhecer o projeto pessoalmente, Abdo orienta para que os interessados procurem o plantão de atendimento localizado na Av. do Aeroporto, ou acesse o site www.casariimoveis.com.br/lancamentos.php.