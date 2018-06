Campanha Mão Amiga arrecada alimentos para entidades assistenciais

Foi realizada no final de semana a 20ª edição da Campanha Mão Amiga, idealizada e coordenada pelo Rotary Clube e tem do como parcerias várias entidades e associações do município. Como nos anos anteriores, o sábado foi de intenso trabalho. Desde as primeiras horas as equipes se revezavam nos bairros da cidade para coletar os donativos, alimentos não perecíveis, que serão destinados à entidades que atuam no apoio à pessoas necessitadas.

Segundo o presidente do Rotary Clube, Amilton Felizardo, o objetivo foi alcançado, que é pode ajudar as entidades com alimentos que serão consumidos pelas pessoas atendidas por estas entidades.

No evento deste ano, uma das maiores dificuldades foi conseguir veículos suficientes para fazer a coleta dos donativos nos bairros, mas ao final as coisas se ajeitaram.

E se você pensa que os rotarianos ao final do evento, vão para casa descansar, estão enganados. Neste sábado ainda já começaram as conversas em torno da edição 21, que será no ano que vem e que terá a presidência do pioneiro Jairo de Carli. Nossa equipe presenciou conversas de rotarianos, falando sobre estratégias para 2019, tudo com vistas a ampliar o alcance da campanha que, para muitas entidades é fundamental para o sucesso.