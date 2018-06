Altaflorestenses vão as compras para o Dia dos Namorados

Bruno Felipe

Nesta terça-feira 12, comemora-se o Dia dos Namorados e o comércio altaflorestense já se movimenta para atrair a clientela. Muitos estabelecimentos estão com as faixadas decoradas com corações e frases alusivas ao dia em que muitos casais celebram o amor. Para este ano, perfumes, cosméticos, roupas e joias estão entre as preferências de presentes para o Dia dos Namorados. Muitas lojas de cosméticos do município estão realizando de 10% a 30% de desconto em compras à vista, além de 10% em compras a prazo realizadas no cartão.

De acordo com um levantamento feito em todas as capitais do país pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 62% dos brasileiros pretendem ir às compras para o Dia dos Namorados. A expectativa é de que mais de 93,5 milhões de pessoas injetem até 15,6 bilhões na economia com as compras de presentes. A data não tem a mesma força que o Dia das Mães, mas os comerciantes esperam recuperar as perdas que tiveram durante a greve dos caminhoneiros.

Uma das opções para economizar neste dia é levar o parceiro (a) para curtir um filme no cinema. O ‘CineFloresta’, único cinema em Alta Floresta, exibiu sessões especiais no final de semana e exibirá nesta semana o lançamento ‘Jurassic World 2’, os horários de todas as sessões estão disponibilizados na fanpage do CineFloresta na internet.

Para evitar contratempos, o Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), elaborou algumas dicas para os consumidores: Nesta época, a procura por flores aumenta, por isso o mais indicado é realizar uma pesquisa prévia. Espécies de flores, arranjos e valor do frete influenciam no preço final. A dica é pedir a descrição do produto por escrito com identificação do local e período de entrega. Com relação ao pagamento, o consumidor precisa redobrar a atenção, pois os comerciantes estão autorizados a oferecer descontos de acordo com o prazo ou instrumento de pagamento utilizado. Prefira sempre o pagamento à vista, pois assim é possível negociar descontos.