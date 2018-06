Prazo para o alistamento militar obrigatório termina no dia 30 de junho

Bruno Felipe

Da reportagem

Altaflorestenses do sexo masculino que nasceram no ano de 2000 têm até 30 de junho de 2018 para fazer o Alistamento Militar obrigatório. De acordo com dados do Ministério da Defesa, as expectativas são de que 1,8 milhão de cidadãos façam o alistamento este ano em todo o Brasil, sendo que cerca de 100 mil sejam incorporados a organizações militares da Marinha, Exército ou da Aeronáutica para o serviço militar.

Uma das novidades a partir deste ano será a possibilidade de inscrição através da internet. De acordo com secretário da Junta Militar de Alta Floresta José Terto de Oliveira, basta apenas o candidato estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) para poder fazer o alistamento pela internet. Após cumprir essa etapa, os inscritos poderão acompanhar o processo seletivo por meio do site, podendo ser encaminhados à seleção geral ou serem dispensados. O formulário de alistamento esta disponibilizado no site oficial da Diretoria de Serviço Militar através do link https://www.alistamento.eb.mil.br/.

Os jovens que completam 18 anos em 2018 e que ainda não têm CPF, ou que têm dificuldade de acesso à internet, devem procurar a Junta de Serviço Militar mais próxima de sua residência. Conforme José explicou para a reportagem do Jornal O Diário, os candidatos precisam apresentar os originais de um documento de identificação (certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista ou de trabalho), duas fotos 3×4 recentes e comprovante de residência.

Os que moram no exterior devem procurar consulados ou embaixadas do Brasil para fazer a inscrição. “Quem perder o prazo no dia 30 de junho, nesse ano vai continuar alistando, mas irá pagar a multa de R$4,14 por ter perdido o tempo hábil e não vai fazer a inspeção de saúde mais esse ano, então roda para o ano seguinte”, informou José à reportagem do Jornal O Diário.

O Alistamento Militar é obrigatório para homens no Brasil. Quem não fizer terá que pagar multa, além de ficar impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público, obter carteira profissional, ser matriculado em qualquer estabelecimento de ensino ou receber qualquer prêmio.