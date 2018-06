Comunidade Nossa Senhora do Guadalupe realizará sua primeira Feira Agroecológica amanhã

Da Redação

Com o intuito de atrair mais a população altaflorestense para conhecer a comunidade, um pouco do trabalho e dos produtos que lá são produzidos, os produtores que fazem parte da Associação Guadalupe Agroecológica (AGuA), idealizaram a realização da primeira Feira Agroecológica da comunidade. A Feira será realizada amanhã 09, das 08:00h ás 16:00h na Savana de Pedra dentro da Comunidade Nossa Senhora do Guadalupe.

Inúmeros produtos estarão disponíveis na feira como hortifrúti em geral, produtos de origem animal, plantas medicinais, colmeias de abelhas sem ferrão, artesanatos e etc. Terá também barracas de alimentos à venda para os visitantes, tudo feito pelos próprios produtores das comunidades participantes, produtores e associações convidadas como a Aspoaf (Associação dos Produtores Orgânicos de Alta Floresta) e também o Siscos (Sistema de Comercialização Solidária).

A feira contará com Oficina de Construção de Minhocário que começará as 08:00h e terá um custo de R$ 40,00 para aqueles que tiverem interesse em aprender sobre o assunto. Um passeio ecológico em trilhas da comunidade por uma área remanescente de floresta com valor simbólico de R$ 5,00 por pessoa também estará disponível a quem desejar participar.

Em entrevista ao Jornal O Diário, o Diretor Executivo da AGuA, Eduardo Darvin, falou um pouco sobre as expectativas para a realização da primeira feira da comunidade, “Nossa expectativa é que a comunidade altaflorestense compareça na feira, que sirva de um espaço de troca de saberes e de produtos tanto da nossa comunidade, quanto dos convidados então é um momento super legal de agregar todos os produtores e agricultores familiares que trabalham com agricultura orgânica e agroecologia aqui no nosso município”.

A entrada na feira será totalmente gratuita a população. “Divulgar essa proposta aqui na região é a nossa principal meta, principal vontade nesta feira (…) valorizar a produção familiar local, para o pessoal saber quer aqui na nossa região tem produção orgânica e muitas variedades de produtos” finalizou o Diretor Executivo da AGuA e um dos idealizadores da feira, Eduardo Darvin.