Cultura irá realizar tradicional festa junina em Alta Floresta; evento ocorre nos dias 23 e 24 de junho

Bruno Felipe

Da reportagem

Será realizado nos dias 23 e 24 de junho (sábado e domingo) a tradicional Festa Junina em Alta Floresta. O evento foi idealizado pela nova chefe da pasta da cultura Márcia Trindade, nomeada recentemente pela Prefeita em Exercício Marineia Munhoz. Segundo Márcia, este ano o evento será realizado com o apoio de entidades, clubes sociais e de serviços, escolas municipais, estaduais e faculdades.

Na segunda feira 04, em reunião com as entidades, definiu-se os dois dias de realização do evento, com início às 19 horas. A produção das barracas ficará a cargo das próprias entidades. “Nós pedimos que eles tenham essa preocupação no tocante à decoração do teor da festa, para que seja uma coisa caipira mesmo”, disse Márcia em entrevista ao Jornal O Diário.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, por meio do secretário Zamir Mendes, ficará responsável por toda a parte logística como a organização da festa, decoração do pátio, iluminação e segurança (com a presença de guardas durante a noite).

De acordo com Márcia, a ideia inicial será de produzir um concurso de quadrilha entre as entidades com a participação de toda a população. “Estamos trabalhando para que a gente realiza uma festa bem bonita, com todas as entidades, que essa é a intensão da festa”, concluiu ela.