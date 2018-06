Serviços e estabelecimentos em Alta Floresta voltam à normalidade após greve dos caminhoneiros

Bruno Felipe

Da reportagem

Com o fim da greve dos caminhoneiros que bloqueavam ao menos 30 trechos nas rodovias federais e estaduais de Mato Grosso durante o período de 9 dias, o abastecimento e os serviços começam a ser normalizados em todo o estado. Em Alta Floresta, grandes mercados já estão recebendo maior quantidade de produtos. Em um supermercado localizado no grande centro do município, por exemplo, a sessão de hortifrúti já está aos poucos sendo preenchida por completo, sendo que desde esta segunda-feira 04, os caminhões já estão realizando o abastecimento de verduras, frutas e leguminosas.

Algumas distribuidoras de gás e água ainda permanecem sem o estoque garantido, muitas delas receberam carga no último sábado 02, mas todo o montante acabou no mesmo dia. Em uma distribuidora localizada na Av. Ludovico da Riva Neto, fomos informados que um caminhão estaria vindo para realizar a distribuição de gás para a empresa, mas a carga foi assaltada por meliantes na cidade de Jangada-MT. Muitos comerciantes esperam que os serviços sejam totalmente normalizados até a próxima sexta-feira 08.

Além disso, alguns órgãos estaduais como a unidade do Indea em Alta Floresta, estavam sem realizar os atendimentos aos produtores devido à falta de combustível em todo o país, mas o órgão está voltando a realizar suas atividades normalmente, já que muitos postos de combustíveis já estão sendo abastecidos. Na grande Cidade Alta, os dois postos centrais já estavam abastecidos com estoque garantido de etanol e gasolina, no início da tarde de ontem 05.

Algumas das medidas adotadas pelo governo para pôr fim à greve foi a diminuição do preço do diesel e a definição da tabela com preços mínimos dos fretes. Na última quarta-feira 30/05, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a tabela completa no site da agência e as informações estão disponíveis para toda a população através do link www.antt.gov.br/.