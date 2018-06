Câmara solicita relatórios dos Fiscais de Contrato da Prefeitura Municipal para apreciação e fiscalização

Bruno Felipe

Da reportagem

Ocorreu na manhã desta terça-feira 05, a 16ª Sessão Ordinária do ano de 2018 na Câmara Municipal. Na ordem do dia, um requerimento de autoria da legisladora Elisa Gomes (PDT) foi aprovado por unanimidade pelos colegas de tribuna.

O requerimento de N° 038/2018 trata de um pedido da própria vereadora para que haja um encaminhamento à Casa de Leis dos relatórios do Fiscal de Contrato, constando até a presente data, todos os produtos comprados, recebidos e para onde foram destinados, bem como sua função do Pregão Presencial 001/2018, que se refere ao preço para fatura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar das creches e escolas municipais, com um total de R$4.461.327,10.

“Nós sabemos que cada licitação tem um Fiscal de Contrato e há essas reclamações para nós vereadores em ralação a entrega do material que foi adquirido, então nós já tivemos, funcionários inclusive, que já vieram dizer que não sabe onde foi parar determinado material que foi adquirido para a secretaria que não se encontra naquele local”, explicou Elisa durante seu pronunciamento na tribuna.

Também de autoria da vereadora Elisa, outro requerimento de N° 003/2018 foi apresentado e aprovado na sessão, sendo que este solicita a tabela completa do Pregão Presencial 003/2018, que trata sobre o registro de preço para fatura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos e correlatados para manutenção corretiva e preventiva da frota das Secretarias Municipais de Alta Floresta/MT, no valor de R$3.195.416,41, para que seja apreciado e fiscalizado pela Câmara Municipal.

“Por esse motivo nós estamos solicitando que os Fiscais dos Contratos das duas licitações (Pregão 001 e 003/2018), que seja encaminhado para nós, que o fiscal desses contratos encaminhamento para nós, porque com certeza eles devem ter os seus relatórios de recebimento e de entrega para que nós possamos fazer esse encaminhamento”, disse Eliza durante sua fala na tribuna. Ela ressaltou que os requerimentos serão oficiados à Prefeita Interina Marineia Munhoz para que, através do órgão competente, seja enviado à Câmara afim de realizar as apreciações e fiscalizações devidas.