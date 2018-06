Prefeitura prestou conta do 1º quadrimestre de 2018 em Audiência Pública

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta realizou às 09 horas da manhã do dia 28 de maio, no auditório do PROCON, localizado na Avenida Ariosto Da Riva, 3113, uma audiência pública, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal para apresentação da prestação de contas do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – relativo ao 1º Quadrimestre de 2018.

A audiência, cujo objetivo foi o de tornar transparente o uso dos recursos e aplicações financeiras do poder público, em suas pastas administrativas (secretarias da Administração Municipal), Câmara de Vereadores e Instituto de Previdência de Alta Floresta (IPREAF), o convite foi externado a toda a população.

Aberta pela prefeita em exercício Marineia Munhoz e passada a palavra, para apresentação, ao secretário executivo Luiz Wanske que esclareceu os valores orçados, empenhados e liquidados de cada setor.

Também presentes na audiência o secretário de Gestão, Finanças e Planejamento: José Carlos Cavagnoli, Secretário de Infra Estrutura Elói de Almeida, Secretária de Desenvolvimento Celia Castro, Secretária de Educação Maria Iunar Portão, secretária de Assistência Social Luzmaia Quixabeira, Secretário de Esportes Zamir Mendes, diretores municipais e vereadores Elisa Gomes, Mequiel Zacarias Aparecida Sicuto. (Assessoria)