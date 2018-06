Unidades Básicas e Departamentos da saúde em Alta Floresta estão com carga horária reduzida temporariamente

Desde a última sexta-feira (01) algumas Unidades Básicas de Saúde e Departamentos da Saúde de Alta Floresta estão com a carga horária reduzida temporariamente devido ao desabastecimento de combustível causado pela greve dos caminhoneiros em todo o território nacional.

Conforme Decreto Nº 169/2018, considera-se que servidores e médicos estão na iminência de não conseguirem se deslocar aos postos de trabalho, tendo em vista que o horário de funcionamento da maioria dos departamentos da Secretária de Saúde funciona das 07h às 11h e das 13h às 17h. Assim, fica alterado o horário de funcionamento nos Departamentos da Secretaria de Saúde, sendo que as Unidades Básicas de Saúde, Policlínica (Farmácia Básica, Laboratório, UDR), CEM, CAPS e SAE/CTA terão horário de atendimento das 07h às 13h ininterruptamente.

As Unidades Básicas de Saúde da Família XIV (Santa Bárbara) e XV (Élida Rocha Borges), localizadas aos fundos da Praça Cívica não terão redução no horário de atendimento e permanecem com atendimento das 07h às 11h, das 13h às 17h e das 17h às 23h. As Unidades Básicas de Saúde da zona rural deverão manter pelo menos um servidor responsável para que sejam feitos eventuais encaminhamentos para as Unidades da zona urbana.

O horário diferenciado de funcionamento deve se estender até o dia 08 de junho, contudo, caso a situação de abastecimento seja normalizada antes, os departamentos devem retornar imediatamente ao horário de atendimento normal, caso contrário, o prazo poderá ser prorrogado. (Assessoria)