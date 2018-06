Treinamento: Bombeiros de Alta Floresta realiza capacitação à brigadistas de Apiacás

Bruno Felipe

Da reportagem

A corporação da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta realizou na penúltima semana do mês de maio um treinamento para os brigadistas de Apiacás com o objetivo de capacita-los para atuarem na Brigada Municipal, que será implantada no município afim de ajudar no controle de focos de incêndios provocados, em grandes números, durante esta estação da seca.

O novo dispositivo de segurança será garantido com a formação da brigada, que foi realizada na área de atuação do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta. A capacitação aconteceu durante três dias com duração de 20 horas aulas e contou com a participação de 10 funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal de Apiacás.

Os civis aprenderam técnicas de atendimento pré-hospitalar, combate de incêndio e primeiro socorros, com aulas teóricas e práticas. O treinamento deixará os funcionários aptos para atuarem rapidamente em situações de emergências, dando reposta imediata para a população. As expectativas são de começar os trabalhos em breve, já que o período da seca já chegou. “A finalidade é boa para o município; é primordial para eles lá, ajuda muito e a cidade só ganha com isso”, disse o Soldado Bill em entrevista ao Jornal O Diário.