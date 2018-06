Momento de raiva e desespero: Homem tenta incendiar a própria moto após PM apreender o veículo

Bruno Felipe

A Polícia Militar em rondas pelo centro de Alta Floresta na noite desta quinta-feira 31, abordou um homem de aproximadamente 33 anos que conduzia sua motocicleta nas proximidades de um bar, na esquina da AV. Ludovico da Riva. Após a abordagem, a guarnição constatou que o homem estava conduzindo seu veículo com o licenciamento em atraso.

Acontece que, após ter seu veículo apreendido, o suspeitou questionou as ações da guarnição por diversas vezes, dizendo que se o veículo do mesmo fosse apreendido ligaria para ‘fulano’ ou ‘ciclano’, num tom de ameaça aos policiais que atuavam no momento.

Quando viu seu veículo sendo removido, o suspeito correu em direção ao guincho que dava apoio à remoção, não possibilitando que os Agentes de Trânsito terminassem os procedimentos de segurança para prender o veículo em cima do guincho; momento em que algo inusitado aconteceu: o suspeito ateou gasolina sobre seu veículo e posteriormente tentou atear fogo, mas não obteve êxito.

A Polícia Militar usou verbalizações previstas para cessar as ações do indivíduo, além de opções não letais como o uso de espargidor (spray) de pimenta e tiros de elastômero (balas de borracha). Após isso, o suspeito foi algemado, detido e logo após conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, sem lesões corporais. (Com informações Central de Operações/PM)