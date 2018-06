Figura carimbada: Menor infrator ‘Cabelo de Bruxa’ é detido novamente após furto à estabelecimento

Bruno Felipe

Da reportagem

Um menor de 17 anos foi apreendido na tarde da última quinta-feira 31, após ter furtado uma quantia considera em dinheiro de um estabelecimento que vende espetinhos, localizado na Av. Ludovico da Riva.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrências, a vítima de 42 anos se deslocou até à Central de Operações da Polícia Militar e relatou que o menor infrator, conhecido pela polícia com a alcunha de ‘Cabelo de Bruxa’, furtou aproximadamente R$200 e fugiu de bicicleta sentido ao bairro Jardim das Oliveiras.

Diante das informações, a guarnição se deslocou no referido bairro em busca do suspeito, sendo localizado e logo em seguida, reconhecido pela vítima. Diante do exposto, o menor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias que o caso requer.

O jovem já possui várias passagens pela polícia e se envolveu recentemente em outro crime de furto, onde o infrator assaltou uma mulher de 18 anos sob grave ameaças de morte, sendo levado uma bicicleta modelo feminino como objeto do roubo. (Com informações Central de Operações/PM)