Atenção à Energia: Cobrança da tarifa vermelha iniciou nesta sexta-feira 01

Iniciou na sexta-feira, dia 01 de junho, a cobrança da bandeira vermelha patamar 2 nas faturas de energia elétrica de todos os brasileiros. Durante esse período, o cliente em todo o Brasil passa a pagar R$ 5 a cada 100 KWh (quilowatts-hora) consumidos. Isso significa que é hora de redobrar a atenção na hora de ligar seu equipamento eletrônico ou eletrodoméstico.

A Agência Nacional de Energia Elétrica informou a causa da mudança de cor da bandeira, causado pelo fim do período úmido, que fez com que os reservatórios do Sul tivessem redução no volume, aumentando o risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado curto prazo (PLD). A Aneel também explicou que a previsão de chuvas é baixa quando comparada à média histórica.

As bandeiras tarifárias não estão relacionadas com a distribuição de energia ou mesmo com a qualidade dos serviços. A distribuidora, no caso de Mato Grosso, a Energisa, não fica com nenhuma parte desse adicional cobrado. Ele é repassado inteiramente para as geradoras de energia. O sistema de bandeiras tarifárias foi implantado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2015 para mostrar de maneira mais transparente ao cliente qual é o custo da geração de energia naquele momento.

Alguns lembretes e dicas são fundamentais para passar este período de valor máximo da bandeira: Quando chegar a sua fatura, observe que o faturamento nem sempre é equivalente ao mês civil fechado, ou seja, com nas mesmas datas de início e fim do mês. Por este motivo, pode acontecer de ter duas cores da bandeira em um mês. Quando isso acontece, os valores são proporcionais aos dias do mês que a bandeira estava valendo. Não há sobreposição de bandeiras.

Além disso, neste período, é essencial manter hábitos que busquem economia no uso da energia elétrica como tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos, e de preferência, com a temperatura morna no verão; se ligar o ar condicionado, observe se as portas e janelas no local estão fechadas. Mantenha o filtro dos aparelhos limpos e diminua ao máximo o tempo de utilização deles; sempre coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto; se precisar usar a geladeira, pense antes do que precisa, para deixá-la aberta somente o tempo necessário; não deixe a TV ligada sem necessidade e evite usar o modo “stand by”, pois ele faz com que alguns equipamentos consumam energia mesmo quando desligados. (Da reportagem com informações Assessoria Energisa-MT)