Vereadores aprovam reforma administrativa da câmara durante sessão extraordinária da última terça

Foi realizada na manhã desta terça-feira 29, após 15 minutos do término da Sessão Ordinária da Câmara Municipal, a 7ª Sessão Extraordinária do ano corrente, com o objetivo de redigir a redação final do Projeto de Lei nº 013/2018 que trata sobre a reforma administrativa dos servidores da Câmara. A sessão, marcada para as 12h00 foi adiantada por pedido do presidente da mesa diretora Emerson Sais Machado (PMDB).

Na ocasião, o primeiro-secretário da Câmara Marcos Menin (DEM) pronunciou a ordem do dia de autoria da mesa diretora e logo após ouve a votação. O projeto em sumula altera alguns dispositivos da lei municipal nº 1.957/2011 de 26 de dezembro de 2011, retirando alguns cargos como assistentes de comissões, aquele ao qual auxilia na elaboração de pareceres e demais atos para a realização das comissões e adiciona formações obrigatórias para cargos como de assessor jurídico. O Projeto foi aprovado por votos contrários dos vereadores Elói Crestani (PMDB), Mequiel Zacarias (PT) e Elisa Gomes (PDT).

Para a vereadora Elisa, algumas emendas aprovadas na sessão de terça 29, ampliam cargos considerados desnecessários dentro da Casa de Leis “Na proposta do projeto da mesa que eram dois, ela amplia para três; então, nesse sentido, essa emenda aqui, por essa criação eu vereadora Elisa não concordo com ela”, disse Elisa durante sua fala na tribuna. As cláusulas de todas as alterações estão disponíveis para todos os altaflorestenses no site da Câmara Municipal através do portal transparência (www.altafloresta.mt.leg.br).